Apple potrebbe voler realizzare un grande telefono dal prezzo contenuto nel 2022. Di fatto, l'analista Ming-Chi Kuo afferma che la società punti a rilasciare un device dal prezzo inferiore ai 900 dollari.

Apple: un iPhone dal prezzo contenuto ma dalle grandi dimensioni

Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, l'azienda di Cupertino venderà un iPhone con uno schermo da 6,7 ​​pollici per meno di 900 dollari nel 2022. In tal caso, gli acquirenti di iPhone 14 avranno un modo meno costoso per ottenere un device con dimensioni dello schermo enormi ma dall'hardware “low-cost”.

Kuo prevede che la gamma di iPhone “Pro” del 2022 dell'azienda includerà telefoni con schermi da 6,1 e 6,7 pollici (le stesse dimensioni degli attuali iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, rispettivamente). Il grande assente sarà l'iPhone Mini con il suo schermo da 5,4 pollici. Anche se alcuni potrebbero piangere la perdita del flagship più piccolo del mondo odierno.

Sappiamo dai documenti scoperti nel processo Epic va Apple che Apple ha commissionato un rapporto sulle abitudini di acquisto degli smartphone dei consumatori alla fine dell'anno scorso. Il documento ha mostrato che molti clienti stavano acquistando telefoni con schermi più grandi di sei pollici e che più persone si rivolgevano a Samsung che ad Apple per le loro esigenze legate ad un prodotto “enorme”.

Entrambe le società affrontano un mercato in rallentamento e devono fare i conti con l'aumento dei costi. Se Apple ha preso la decisione di realizzare un grande telefono di fascia bassa, lo ha fatto dopo aver visto la ricerca secondo cui molti consumatori vogliono telefoni che siano sia più grandi che più economici. Mentre l'OEM di Cupertino ha in qualche modo lavorato per raggiungere questo obiettivo (l'iPhone 12, 11 e XR hanno tutti schermi da 6,1 pollici), in genere ha mantenuto i telefoni davvero grandi di fascia alta.

Oltre alla sua previsione sull'iPhone da 6,7 ​​pollici di fascia bassa, 9to5Mac riporta anche che Kuo ha affermato che gli iPhone del 2022 avranno lettori di impronte digitali sotto il display e che ci sarà un nuovo iPhone SE con 5G.

