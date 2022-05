Apple TV e HomePod mini: arriva l'update che risolve i problemi

Se avete un Apple TV o un HomePod Mini vi invitiamo ad aggiornare subito i vostri dispositivi; Apple ha appena rilasciato iOS/tvOS 15.5.1 per questi terminali. Il firmware in questione corregge una serie di bug e criticità, alcune delle quali, sono molto pericolose.

Di fatto, pochi giorni dopo il debutto di tvOS 15.5, la mela ha distribuito in maniera ufficiale un nuovo minor update che mira a correggere una serie di problemi accorsi per Apple TV, HomePod e HomePod Mini. Serve a fixare alcuni dei bug usciti con la vecchia iterazione.

Stando a quanto si legge, la compagnia ha appena risolto un problema che consentiva lo stop immediato della riproduzione della musica da uno dei suddetti accessori.

Apple TV e HomePod Mini: come aggiornare?

Per aggiornare uno dei gadget sopracitati, il procedimento è molto semplice, ma andiamo con ordine. Per la Apple TV (a proposito, è in sconto su Amazon a 199,00€), vi basterà andare nelle impostazioni e pigiare su “Aggiornamento software”. A questo punto, scaricate e avrete fatto. Se non la vedete subito, non disperate. Potrebbe occorrere qualche minuto. Intanto, gli utenti che hanno un HomePod possono andare nell’app Home e scaricare HomePod 15.5.1.

Per completezza, segnaliamo che il numero di build per la versione del software è 19L580. Se vedete questo, allora vorrà dire che avete il gadget aggiornato.

