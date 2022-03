Apple: torna il lavoro IN PRESENZA, ecco quando

Apple ha ufficialmente comunicato una data in cui richiederà ai dipendenti aziendali negli Stati Uniti di tornare negli uffici per il lavoro “dal vivo”. Come riportato per la prima volta da Bloomberg, l'OEM di Cupertino ha annunciato che i lavoratori dovranno tornare nelle sedi della compagnia a partire dal prossimo 11 aprile.

Questa non è la prima volta che la mela annuncia i suoi piani per il ritorno del lavoro in presenza. In passato, la compagnia ha comunicato – e in seguito annullato – la sua sequenza temporale quattro volte finora, ogni volta a causa dell'aumento di casi da CoVid-19.

Il ritorno al lavoro in presenza per Apple: ecco da quando

I dipendenti dovranno lavorare in ufficio almeno un giorno alla settimana entro la suddetta data, secondo una nota inviata venerdì dall'amministratore delegato Tim Cook. Nelle tre settimane antecedenti l'11 aprile, i dipendenti saranno attesi in presenza due volte a settimana. E il 23 maggio poi, dovranno essere in ufficio almeno tre giorni alla settimana: lunedì, martedì e giovedì.

“Per molti di voi, so che il ritorno in ufficio rappresenta una pietra miliare tanto attesa e un segno positivo che possiamo impegnarci in modo più completo con i colleghi che svolgono un ruolo così importante nelle nostre vite“, ha affermato Cook. “Per altri, potrebbe anche essere un cambiamento inquietante“.

“Nelle prossime settimane e mesi, avremo l'opportunità di combinare il meglio di ciò che abbiamo imparato sul lavoro in remoto con i vantaggi insostituibili della collaborazione di persona“, ha aggiunto nella nota. “È importante come sempre supportarci a vicenda durante questa transizione, attraverso le sfide che affrontiamo come squadra e in tutto il mondo“.

Una volta che i dipendenti saranno tenuti a tornare al lavoro di persona, Apple utilizzerà inizialmente un piano di lavoro ibrido. Questo progetto è stato soprannominato “pilota” dal CEO della compagnia. Richiederà che i lavotori della maggior parte dei team entrino in ufficio il lunedì, il martedì e il giovedì. Si potrà lavorare da remoto solo il mercoledì e il venerdì.

Now on @TheTerminal: Apple sets April 11 return to office deadline for U.S. corporate employees. — Mark Gurman (@markgurman) March 4, 2022

Come abbiamo detto prima, tuttavia, anche se la policy aziendale di Apple ora richiede il lavoro di persona a partire dall'11 aprile, molte divisioni dell'OEM statunitense sono tornate in ufficio a intermittenza da più di un anno. Ciò include i gruppi di ingegneria hardware e altri team simili.

Poiché il numero di casi di Coronavirus è diminuito nelle ultime settimane, la casa di Cupertino ha adattato le sue politiche anti-CoVid-19. L'azienda non richiede più che i clienti indossino una maschera quando visitano i negozi al dettaglio, mentre i dipendenti degli store in alcune località ora possono anche andare senza la mascherina sanitaria chirurgica.