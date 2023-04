Apple SuperDrive USB a un prezzo IMBATTIBILE su ePRICE

Il SuperDrive USB di Apple è un dispositivo ideale per guardare film o serie TV tramite DVD, creare dischi di backup, installare nuovi software, masterizzare DVD e CD mentre sei al lavoro in ufficio o in viaggio. Qualcuno la chiamerebbe una genialata. Oggi lo puoi acquistare a un prezzo speciale su ePRICE, dove è in offerta a 79,99 euro, scontato di ben 40 euro rispetto al prezzo di listino.

Apple SuperDrive USB in sconto del 33% su ePRICE

Uno dei principali punti di forza del SuperDrive USB Apple è rappresentato dalle dimensioni ultra compatte: 1,7 cm di spessore, 13,9 cm di lunghezza e 13,9 cm di larghezza, per un peso di appena 335 grammi. Riesci a portarlo sempre con te, ovunque tu vada, scegli se dentro la borsa, sulla scrivania della tua camera d’albergo o sul tavolino che hai di fronte a te quando sei seduto dentro l’aereo insieme agli altri passeggeri. Si connette al Mac tramite il cavo USB di tipo A integrato e per funzionare non ha bisogno di un alimentatore esterno (funziona sia quando il Mac è senza o con la batteria).

L’offerta è valida da oggi fino a fine mese, o meglio fino a esaurimento scorte. Si tratta di un prodotto che vanta un’alta richiesta, vista anche la sua compatibilità di fatto universale (funziona su tutti i Mac in vendita dal 2008 e privi di un’unità ottica integrata).

Cogli al volo l’offerta di ePRICE per risparmiare 40 euro subito sul prezzo di listino. Puoi cercarlo anche altrove, certo, ma non troverai un prezzo migliore di questo (su Amazon costa 86 euro, mentre sul sito ufficiale della Apple 89,99 euro).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.