Apple: stop alla firma di iOS 15.4.1, non si torna più indietro

Apprendiamo adesso che Apple ha appena interrotto la firma di iOS 15.4.1 dopo il debutto della nuova versione stabile di iOS 15.5; questo cosa significa? Semplice: nono si torna indietro, ergo non sarà più possibile effettuare il downgrade all’iterazione precedente. Se doveste trovarvi male con bug e autonomia ridotta vi toccherà aspettare il rilascio della nuova patch. Ad ogni modo, tranquilli: non sono stati segnalati problemi ad oggi, ma è bene saperlo.

Apple: cosa cambia con lo stop alla firma di iOS 15.4.1?

Sappiamo che dopo il debutto di iOS 15.5 lo scorso 16 maggio, l’azienda ha smesso di firmare iOS 15.4.1. La mossa non deve stupirvi più di tanto: questa è una cosa che l’azienda fa regolarmente. Apple interrompe spesso la firma delle iterazioni precedenti una volta che arriva il nuovo software.

Ricordiamo anche che iOS 15.4.1 era un minor update che era stato lanciato per risolvere i problemi di battery drain accorsi con la versione 15.4 uscita poche settimane prima.

Con iOS 15.5 invece, l’azienda ha aggiunto Apple Cash (non da noi, ancora) per lo spostamento di denaro, nuove funzionalità per l’app Podcasts e ha corretto un bug che avveniva con le automazioni di HomeKit. Ci sono anche moltissimi aggiornamenti di sicurezza; noi vi consigliamo di eseguire subito il download e l’installazione di questo firmware se ancora non lo avete fatto, ma sbrigatevi.

Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che su Amazon abbiamo avvistato un’interessante offerta relativa alle cuffiette Bluetooth di ultima generazione di Tim Cook: stiamo parlando delle AirPods 3 che si trovano a soli 165,00€ (minimo storico) con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore. Se invece state cercando un buon telefono aggiornatissimo (e che lo sarà ancora per moltissimi anni), vi consigliamo iPhone 13 (in colorazione azzurra e con 256 GB di memoria) a soli 887,00€. Anche qui, le spedizioni sono gratis e la consegna è super immediata. È un’offertona che vi consigliamo di prendere al volo. Si risparmia il 16% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.