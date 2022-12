Apple: stop al downgrade dopo l'installazione di iOS 16.2

In queste ore apprendiamo che Apple ha appena smesso di firmare iOS 16.1.2 dopo aver rilasciato la nuova iterazione del firmware, iOS 16.2 pochi giorni or sono.

Torniamo indietro di qualche giorno: il 13 dicembre infatti, l’OEM di Cupertino ha distribuito le nuove iterazione del software per device mobili e computer. Ora scopriamo che dopo il lancio di iOS 16.2, ha anche eliminato la possibilità di effettuare il downgrade ad una versione precedente.

Perché Apple ha interrotto la firma di iOS 16.1.2?

Per chi non lo sapesse, segnaliamo che Apple è solita interrompere spesso la firma delle vecchie iterazioni del software dopo aver rilasciato quelle nuove. Questo serve per incoraggiare gli utenti ad aggiornare i propri sistemi operativi.

iOS 16.1.2 era un minor update che serviva solo per migliorare la compatibilità delle reti con alcuni gestori online e per ottimizzare qualche arresto anomalo che veniva riscontrato con iPhone 14.

iOS 16.2 è un grande aggiornamento che introduce Apple Music Sing, la crittografia iCloud estesa con Advanced Data Protection, l’app Freeform e non solo. Se non l’avete fatto, aggiornate subito il vostro iPhone.

