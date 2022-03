Apple: stanno arrivando i nuovi iPad Pro con schermo OLED

Secondo quanto si legge online, sembra che Apple voglia davvero introdurre presto i nuovi iPad Pro, da 11 e da 12,9″, con schermi aventi tecnologia OLED. Di fatto, ad oggi, solo l'iterazione più grande è dotata di questa feature.

Nel prossimo futuro però, le cose potrebbero cambiare, con la mela che prevede di lanciare entrambi i modelli con la suddetta feature. A dirlo è il noto analista e co-founder di Display Supply Chain Consultans, Ross Young.

iPad Pro: finalmente anche la versione da 11″ avrà l'OLED

In un post sul suo blog, Young ha scritto: “Guardando ai tablet oltre il 2022, ci aspettiamo di vedere Apple scuotere di nuovo questa categoria lanciando gli iPad Pro OLED.” Di fatto, i pannelli MiniLED per il momento sono dedicati solo al modello di punta o ai laptop premium con M1 Pro e M1 Max. Nel futuro però, entrambi i dispositivi godranno di una funzionalità di visualizzazione simile.

Per l'occasione, Young ha anche citato il portale di The Elec, il quale ipotizza che sarà proprio l'OEM sudcoreano LG a fornire gli schermi da 11 pollici ad Apple. Samsung invece, si occuperà della fornitura di quelli da 12.9″. Quando arriveranno questi prodotti? Non prima del 2024, a quanto pare.

Si tratterà di unità LTPO low-energy, capaci di avere un refresh rate adattivo in grado di spaziare oltre i valori di 10-120 Hz. Non di meno, dovrebbero presentare una struttura “tandem a due stack” (come viene definita), necessaria per consentire una luminosità ancora più elevata.

Ricordiamo che Ross Young è un insider che vanta un buon track di ipotesi rivelatesi corrette in merito ai prodotti della mela. Ha azzeccato tutte le indiscrezioni relative ad iPad Mini e quelle relative agli schermi dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici.

Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e di restare connessi con noi.