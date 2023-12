Apple sta testando la fotocamera sotto il display: la vedremo a breve?

In queste ore scopriamo che Apple sta sviluppando una nuova fotocamera selfie da inserire sotto al display. Pare infatti che il famigerato iPhone “all-screen” (privo di elementi disturbati come Dynamic Island o notch) sia effettivamente in cantiere presso la compagnia di Cupertino.

Cosa sappiamo del famigerato iPhone “all-screen” di Apple?

Andiamo con ordine: leggendo un rapporto del giornale coreano The Elec, scopriamo che LG Innotek sta sviluppando intensamente l’UDC, ovvero la selfiecam che si troverà sotto il pannello di un ipotetico melafonino del futuro. Non sarà presente alcun foro sullo schermo, almeno quando la camera non sarà in uso.

Ma in cosa è differente un sensore di questo tipo? Semplice: una lente sotto il display fornisce meno luce al sensore perché c’è una perdita rilevante mentre si attraversa l’area dello schermo prima di raggiungere l’obiettivo della lente. In poche parole le immagini potrebbero non essere ottimali e luminose, ed ecco che quindi LG Innotek sta lavorando per creare un sistema speciale composto da lenti multiple “a forma libera” (freeform); così facendo si potrebbero ridurre le aberrazioni ottiche, ma non solo.

Oltre ad LG Innotek, anche LG Display sembra essere al lavoro su questa tematica; le due divisioni del colosso sudcoreano stanno lavorando congiuntamente per realizzare ottica e pannello di un iPhone all-screen. Sembra già esser arrivato un primo campione di selfiecam under-screen ma pare che non abbia soddisfatto gli standard della compagnia. Oltre a ciò, la mela dovrebbe anche adottare un nuovo chip per il Face ID da far passare sotto lo schermo. Ci toccherà attendere, tuttavia. Secondo Ross Young, CEO di DSCC, bisognerà aspettare almeno fino al 2027 per una soluzione commerciale del genere.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il device più richiesto dall’utenza, iPhone 15 Pro Max, nella sua iterazione color “titanio blu” con 1 TB di memoria interna, costa 1579,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 1989,00€.

