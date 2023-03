Apple sta sviluppando un MacBook Air con schermo OLED da 13,4"

Apple sta sviluppando un nuovo portatile ultraleggero con schermo OLED, secondo quanto riporta il CEO di DSCC (Display Supply Chain Consultants), Ross Young. Apprendiamo oggi infatti, che il device in questione sarà un MacBook Air di nuova generazione, con pannello principale da 13,4″, una dimensione leggermente inferiore a quella che abbiamo adesso con l’iterazione LCD attuale.

MacBook Air OLED: cosa sappiamo ad oggi?

Poche ore fa, in un tweet condiviso con i suoi super followers, Young ha ribadito che, per il momento, i MacBook Pro non riceveranno l’upgrade alla tecnologia OLED. Per il primo PC premium dell’azienda con questa tecnologia dovremo attendere il 2026, a quanto pare. Tuttavia, pare che i fornitori si stiano concentrando sulla produzione di schermi OLED per MacBook consumer (la gamma Air) e per tablet.

Si prevede che a fine anno conosceremo i primi iPad Pro e MacBook Air con display OLED; questa particolare tecnologia dovrebbe servire per garantire una maggiore luminosità e un miglior rapporto di contrasto rispetto al passato. Inoltre, ci saranno neri profondi, colori saturi e dovremmo trovare una maggiore efficienza energetica.

Il fornitore numero uno per questa tecnologia dovrebbe essere Samsung Display; al momento ci aspettiamo che Apple rilasci una versione da 15 pollici (LCD) del suo modello Air, al fine di soddisfare le esigenze degli utenti consumer. Per il momento poi, non vedremo il ProMotion sulla gamma economica; questa sarà un’opzione riservata ai soli prodotti Pro del brand americano (iPad, iPhone e MacBook). Tutto molto bello, ma ci poniamo ora una domanda: e l’iMac? Riceverà l’upgrade alla tecnologia OLED o rimarrà ancorato agli LCD? È un mistero, speriamo di scoprirlo a breve.

