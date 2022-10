Apple sta raggiungendo Samsung nel mercato della telefonia mobile

Secondo quanto leggiamo in rete, finalmente Apple ha quasi raggiunto Samsung nel mercato della telefonia mobile, nonostante l’intero settore sia in grossa crisi da diverso tempo.

Parliamo, nello specifico, degli ultimi due anni. In questo lasso di tempo, il mondo degli smartphone ha subito un calo e uno stallo. Sono molte le cause che hanno portato a questo scenario, ma in tutto ciò vediamo che Apple è riuscita a tirar fuori le unghie e a raggiungere la rivale.

Apple raggiunge Samsung e punta al podio

Stando a quanto apprendiamo da un report di Canalys, notiamo che il mercato mondiale della telefonia ha visto una contrazione del 9% nel corso del trimestre luglio-settembre. Non di meno, nei primi tre mesi dell’anno corrente, la riduzione della domanda è stata ancora più elevata e questa crisi non ha risparmiato nessuno, neppure i primi cinque brand al mondo.

Ad ogni modo, Samsung è ancora la regina del settore e detiene lo scettro con una quota pari al 22%; Apple segue da dietro con il 18% e Xiaomi è sul gradino più basso del podio con un buon 14%.

Chiudono la Top Five OPPO e Vivo con quote di mercato pari al 10 e al 9%. In più, Samsung ha visto una crescita alquanto leggera e Apple invece, ha aumentato le sue spedizioni e le sue vendite nel medesimo periodo. Si può dire che Apple sia stata l’unica azienda vincitrice dell’ultimo trimestre del 2022. Come vedete, la differenza fra Apple e Samsung è poca e entro Natale ci aspettiamo il sorpasso definitivo. Staremo a vedere.

Se state cercando oggi un buon telefono della mela, forse il più venduto degli ultimi anni, vi consigliamo iPhone 12 da 128 GB a 772,00€ su Amazon con spese di spedizione gratuite. Lo trovate in colorazione azzurra, ha lo schermo OLED, una buona autonomia e due fotocamere che girano video in 4K HDR.

