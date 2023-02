Apple sta lavorando alla nuova generazione della Dynamic Island

Sappiamo che la tecnologia degli smartphone è in costante evoluzione. Pensiamo anche a come i foldable oggi siano mainstream o a cosa sappiamo fare i device che abbiamo fra le mani, rispetto a 10 anni fa. Le innovazioni stanno cambiando il mondo. Potremmo stare ore a parlare delle implementazioni tech che fanno i grandi marchi, ma oggi vogliamo focalizzare la vostra (e nostra) attenzione su una feature che – siamo sicuri – diverrà un Must nei mesi a venire. Ci riferiamo alle fotocamere e ai sensori UDC (under display camera); società come Samsung, Xiaomi, ZTE hanno provato a sperimentare la suddetta tecnologia, ma sembra che anche Apple ci stia pensando. È appena emerso un brevetto su PatentlyApple che descrive bene la funzionalità in questione.

Apple: come funziona il brevetto per la Dynamic Island?

Il patent in questione suggerisce che Apple sta lavorando ad un nuovo modo di implementare i sensori (Face ID, selfiecam e non solo) sotto il pannello. Oggi abbiamo il notch e la Dynamic Island, la famosa pillola interattiva. Sono soluzioni pratiche ma occupano ancora parti importanti del display. Nascondere tutto sotto l’unità è uno degli obiettivi di Cupertino (e non solo).

Stando a quanto si legge da PatentlyApple, sembra che ci saranno vari sensori che verranno integrati nello schermo dell’iPhone del futuro. Ci potrebbero essere tante piccole finestre trasparenti con dimensioni e posizioni differenti, che andranno regolate in modo efficiente mediante l’attivazione (o lo spegnimento) di alcuni pixel. Questo è già in parte il modo in cui funziona la Dynamic Island, ma non finisce qui. Con il suo display realizzato a 13 strati, la trasmissione della luce potrebbe venir ridotta fino all’80%. Questo potrebbe permettere una maggiore gestione dei pixel e quindi, di conseguenza, un modo più semplice per avere degli elementi sotto lo schermo.

È tutto un po’ complesso, ma siamo sicuri che la compagnia di Tim Cook troverà il modo per portare questa tecnologia sul mercato in chiave mainstream.

