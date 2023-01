Apple sta lavorando ad uno smart display per sfidare l'Amazon Echo Show

Apple sta lavorando ad un prodotto davvero innovativo per la demotica; secondo quanto si apprende, pare che stia sviluppando uno smart display pronto per sfidare Google Nest Hub Max e Amazon Echo Show. In poche parole, sarà una sorta di iPad gigante con cassa altoparlante dotato di funzionalità next-gen che sfruttano la versatilità di Siri.

L’OEM sudcoreano intende infatti entrare nel mercato degli smart display per andare a rubare la corona alle due regine del mercato, BigG e Amazon. Se da un lato con gli altoparlanti sta iniziando ad imporsi (vedasi anche il debutto del nuovo HomePod Classic avvenuto ieri), dal lato dei gadget “da salotto”, siamo ancora un po’ indietro. Con le indiscrezioni emerse però, sembra che le cose siano destinate a cambiare a breve.

Apple: cosa sappiamo del nuovo smart display in arrivo?

Lo smart display infatti sfrutterebbe iPad come display principale e pensate a quanto sarebbe bello usare questo gigantesco tablet domestico per le operazioni della domotica, per aprire tapparelle, per aprire le serrature, impostare il termostato e molto altro ancora. Inoltre, essendo uno schermo, questo gadget consentirebbe la visione dei contenuti in streaming o in tempo reale. Un altro esempio? Guardare la ricetta di un piatto da preparare mentre si cucina e così via.

Secondo le fonti ufficiali quindi, il nuovo smart display di Apple avrà uno schermo ancora più generoso rispetto a quello dei rivali. Prendiamo il Nest Hub Max che ha una dimensione di 10 pollici: ecco, la mela potrebbe dotare il pannello di una dimensione più esosa e pare che l’azienda voglia consentire anche l’acquisto di accessori esterni come dock in modo da creare una combo simile a quella che ci sarà con il prossimo Pixel tablet di Google. Così facendo l’iPad potrà trasformarsi in device mobile o, all’occorrenza, da arredo da salotto smart.

