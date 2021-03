Sei in cerca di una tastiera per il tuo iPad? Apple Smart Keyboard Folio è in offerta su Amazon a soli 169,15€. Il ribasso del 15% corrisponde a uno sconto effettivo di 19,85€ che rende l’acquisto più conveniente. Spedizioni gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Apple Smart Keyboard Folio: cos’ha di speciale questo accessorio

Abbinare il proprio iPad a una tastiera è una mossa intelligente: così facendo è possibile avere un dispositivo adatto a più utilizzi. La Apple Smart Keyboard Folio in questo non ha rivali essendo l’accessorio appositamente studiato da casa Cupertino.

Capace di fornire a chi la utilizza un’ottima superficie di digitazione, la stessa funziona altresì come cover per l’iPad rivestendo due funzioni in una. Grazie al materiale con cui è realizzata appare subito come robusta e durevole, la sensazione al tocco è infine piacevole.

Per quanto riguarda il layout, la tastiera offre tutti i comfort di una più comune keyboard. Attraverso due angoli di visione è possibile regolare la superficie su cui si lavora a proprio piacimento.

Caratteristica particolare di questo accessorio è che non richiede né ricariche né di essere abbinata al dispositivo madre. Attraverso al sua superficie si aggancia automaticamente all’iPad ed è sempre pronta per la digitazione, in qualunque momento.

Questo accessorio firmato Apple non è purtroppo compatibile con tutti gli iPad, ma solo con gli iPad Pro da 11 pollici di seconda generazione e gli iPad Air di quarta generazione.

Puoi acquistare la Apple Smart Keyboard Folio su Amazon al prezzo speciale di 169,15€. Ordinala oggi e ricevila a casa entro 48 ore grazie all’abbonamento Prime. Le spedizioni sono sempre gratuite anche in caso di primo acquisto. L’accessorio, infine, è acquistabile a rate grazie al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica