Apple Silicon M3: quanto manca al suo debutto?

Mancano ancora parecchi mesi al debutto del processore Apple Silicon M3; la nuova iterazione del chip interno del colossi di Cupertino dovrebbe venir annunciato nel corso della WWDC 2023 ma potremmo non vederlo prima di fine anno su un prodotto commerciale.

Il processore M3 di nuova generazione di Apple entrerà in produzione a partire dalla seconda metà dell’anno. A riportare questi dati ci ha pensato l’insider Ming-Chi Kuo.

Pochi giorni fa Ming-Chi Kuo ha riferito che la produzione del processore Apple Silicon M3 inizierà prima del previsto. Tuttavia non dobbiamo aspettarci l’M3 Pro e l’M3 Max a breve. L’iterazione basica dovrebbe arrivare sotto i laptop basici della linea: Air, Pro da 13″, ma anche sul nuovo iMac da 24″ e sul Mac mini del 2024. M3 Pro e M3 Max di fascia alta invece sono destinati ai Pro da 14 e 16 pollici, oltre che sul Mac Studio rinnovato.

