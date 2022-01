Apple si guarda intorno: nuovi partner oltre a Foxconn

Apple sposta un ordine da Foxconn a Luxshare per un affare da 275 miliardi di dollari con la Cina: ecco quanto rivelato in queste ore da un report online.

Apple si prepara a dire addio a Foxconn per Luxshare?

Apparentemente finora Apple ha focalizzato l'attenzione sui suoi fornitori cinesi. Si legge però che presto la società sposterà i suoi ordini dal suo principale fornitore taiwanese Foxconn a Luxshare, con sede in Cina.

Si dice che il colosso di Cupertino abbia stretto un accordo segreto con il governo cinese. Questa partnership farebbe sì che il primo investa in società locali. Inoltre, nuovi dettagli da The Information hanno rivelato che il colosso di Cupertiono sta spostando più ordini a società con sede in Cina proprio a causa di questo accordo. Il rapporto aggiunge che il CEO del marchio Tim Cook sta facendo questo passo per aiutare Pechino ad espandere la sua industria tecnologica locale.

A partire da ora, gli auricolari AirPods dell'azienda saranno assemblati da Luxshare. Questo ha persino consentito alla suddetta società di salire di livello nella catena di approvvigionamento di Apple. Quindi, non sembra inverosimile dire che Luxshare potrebbe presto detronizzare il primo posto attualmente detenuto da Foxconn. Secondo il rapporto, l'accordo tra il produttore di iPhone e la Cina vale 275 miliardi di dollari USA.

Inoltre, l'accordo di investimento è il tentativo di Apple di “richiedere il favore di Pechino“. Per chi non lo sapesse, la Cina è una regione chiave per l'azienda, con il mercato che rappresenta il 20% delle sue entrate e oltre il 15% di tutte le vendite di iPhone.

Ad ogni modo, tenete presente che questo non è ancora confermato, quindi vi invitiamo a prenderlo con un pizzico di sale per ora e a restare connessi per ulteriori aggiornamenti su questo argomento.