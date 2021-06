La produzione di iPhone di Apple aumenterà del 12,3% nel 2021, e adesso sembra proprio che l'azienda voglia spostare l'attenzione dai modelli Mini.

iPhone: una maggior attenzione ai modelli Pro

Apparentemente il colosso di Cupertino assisterà a un aumento delle vendite dei suoi device quest'anno. Un nuovo rapporto ha rivelato che la società aumenterà la produzione di iPhone del 12,3% su base annua nel 2021.

Secondo un rapporto di TrendForce, la compagnia americana trarrà vantaggio dalla ripresa del mercato dopo la pandemia di coronavirus. La produzione dei telefoni di Apple dovrebbe raggiungere la quota di 223 milioni di unità quest'anno, segnando una crescita del 12,3% rispetto al 2020.

L'ente ha aggiunto che c'è ancora spazio per “una leggera crescita in futuro“. In particolare, il rapporto arriva nonostante la carenza globale di chip in corso, quindi potrebbe influenzare i tentativi del produttore di aumentare la produzione.

Inoltre, anche l'iPhone 13 del marchio della mela dovrebbe beneficiare del supporto ProMotion, che sarà una caratteristica esclusiva dei modelli Pro. Tuttavia, si prevede che Apple si concentrerà meno sui modelli “mini” della sua gamma di dispositivi. Ciò è probabilmente dovuto alle prestazioni di mercato inferiori alle attese che l'iPhone 12 Mini ha ottenuto.

Il rapporto ha anche aggiunto che la società trarrà vantaggio anche dalla decisione di Huawei di allontanarsi leggermente dal mercato degli smartphone di fascia alta.

È interessante notare che il portale ritiene che la serie 2021 si chiamerà iPhone 12s e che il brand americano si concentrerà maggiormente sul design e sul prezzo dei dispositivi. La società di ricerca ritiene che “il grado di innovazione non sia particolarmente significativo in termini di aspetto“. Secondo quanto riferito, i nuovi iPhone saranno una “estensione” della gamma esistente di iPhone 12 come “strategia di prezzo proattiva“.

Apple

Smartphone