Apple: secondo un dirigente, Samsung ha copiato l'iPhone

Una curiosa vicenda sta dipingendo le nostre testate giornalistiche; sembra che un alto funzionario di Apple stia dicendo che Samsung ha preso spunto (leggasi “copiato”) dall’iPhone. Di fatto, afferma che l’azienda coreana ha preso il melafonino e ci ha inserito uno schermo più grande. That’s it.

Si legge che Joanna Stern del Wall Street Journal ha condiviso poche ore fa, un nuovo film del reale inerente l’evoluzione dell’iPhone in questi suoi primi quindici anni di vita. Per chi non lo sapesse, il gadget di Steve Jobs compie oggi, 29 dicembre 2022, ben 15 anni. All’interno del documentario, c’è un’intervista a Greg Joswiak, capo marketing della mela, al co-creatore di iPhone e iPod Tony Fadell e ad una serie di utenti random.

Apple: una curiosa dichiarazione contro Samsung

Una parte del film parla della crescita di Android e del ruolo che hanno rivestito nel generare interesse verso i dispositivi di “grandi dimensioni”; Joswiak ha accusato poi Samsung di copiare l’OEM di Cupertino. Testualmente:

Erano fastidiosi. Ed erano fastidiosi perché, come sai, hanno derubato la nostra tecnologia. Hanno preso le innovazioni che avevamo creato e ne hanno creato una copia scadente, e ci hanno semplicemente messo uno schermo più grande attorno. Quindi, sì, non lo eravamo anche noi lieto.

Samsung ha svelato il Galaxy S24 con uno schermo da 5 pollici nel lontano 2013, quasi dieci anni fa. Per l’epoca, lui era quasi un phablet; considerate che gli iPhone avevano una dimensine di 4 pollici ed erano già considerati “giganti”. Con la serie del 2014, gli iPhone 6 in due dimensioni (4,7 e 5,5″), Tim Cook ha fatto sì che l’azienda ottenesse un riconoscimento esagerato.

Torniamo però indietro nel 2011; all’epoca la compagnia ha citato Samsung per violazione di brevetto, criticando il colosso sudcoreano di aver preso spunto (se non copiato) l’estetica del primo iDevice. Apple ha ottenuto 1 miliardo di dollari, ma poi si è giunti ad una sorta di accordo. Ecco le parole della società americana in merito:

Crediamo profondamente nel valore del design e i nostri team lavorano instancabilmente per creare prodotti innovativi che soddisfino i nostri clienti. Questo caso è sempre stato qualcosa di più del denaro. Apple ha dato il via alla rivoluzione degli smartphone con iPhone ed è un dato di fatto che Samsung ha copiato sfacciatamente il nostro design. È importante continuare a proteggere il duro lavoro e l’innovazione di così tante persone in Apple. Siamo grati alla giuria per il servizio offerto e siamo lieti che sia d’accordo sul fatto che Samsung dovrebbe pagare per la copia dei nostri prodotti.

