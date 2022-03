Apple, Samsung e Xiaomi dominano il settore delle cuffie TWS

Apple, Samsung e Xiaomi hanno un motivo in più per festeggiare: secondo le ultime stime di Canalys, le spedizioni di cuffie True Wireless Stereo (TWS) sono cresciute del 21% ed hanno raggiunto quota 103,8 milioni nel quarto trimestre del 2021, superando per la prima volta la soglia dei 100 milioni.

Le tre società menzionate in apertura sono state le principali “responsabili” di questo successo, dando lustro ad un prodotto che negli ultimi tempi sta catturando in misura sempre maggiore l'attenzione dei consumatori.

Apple è la regina nel mercato delle cuffie TWS

Sherry Jin, analista di ricerca di Canalys, ha affermato quanto segue:

“Apple ha dato la priorità alle esigenze di coloro che ricercano comfort e facilità d'uso con i suoi AirPod di terza generazione, ma deve affrontare una concorrenza molto più agguerrita in termini di indossabilità, qualità del suono, cancellazione del rumore e convenienza. Nonostante sia ancora in testa al mercato, i ritardi nel lancio degli AirPod di terza generazione durante il quarto trimestre del 2021 l'hanno danneggiata e le spedizioni sono leggermente diminuite.”

La tabella che vi mostriamo chiarisce quale sia l'attuale situazione del mercato:

Quindi, Apple continua a rimanere in testa alla classifica con oltre 40 milioni di spedizioni e, su base annua, è andata incontro ad una crescita pari a ben il 20%. Samsung conquista la seconda posizione con circa 8 milioni di spedizioni ed un considerevole aumento del 15%. Piccola, ma per nulla trascurabile, soddisfazione per Xiaomi che, nonostante il calo del 4% su base annua, mantiene saldo il suo terzo posto con quasi 7 milioni di spedizioni. Spazio poi per gli altri produttori.

L'adozione di cuffie TWS sta ora decollando nei mercati in via di sviluppo in tutto il mondo, compresi i paesi africani come la Nigeria, ma gran parte degli utenti fa ancora affidamento sui dispositivi cablati. I produttori in generale, non solo Apple quindi, devono investire per rendere le cuffie TWS sempre più intuitive ed accessibili.