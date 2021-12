Apple Watch Series 7: super sconto di oltre 30 euro con il codice Unieuro

Offertona davvero impareggiabile quella che sta regalando Unieuro alla vigilia di Natale. Infatti, oggi acquisti il nuovissimo Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 41mm a soli 469 euro, anziché 539 euro. Stiamo parlando di uno sconto pari a 70 euro! Un'offerta bomba imperdibile da cogliere al volo prima che sia troppo tardi quando le scorte finiranno. Questo prezzo lo puoi ottenere solo facendo un ordine online e inserendo nel carrello il coupon di Unieuro “XMAS30” che ti dà diritto a un ulteriore sconto di 30 euro sull'ordine.

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular a un prezzo bomba online su Unieuro

Se hai sempre sognato di avere un fantastico Apple Watch Series 7 al polso, quel giorno è arrivato ed è oggi. Sì, perché solo alla vigilia di Natale e solo grazie a Unieuro si possono fare affari così incredibili. Infatti, la versione GPS + Cellular con cassa in alluminio da 41mm la metti nel carrello a 499 euro, invece di 539 euro e poi, grazie al coupon di Unieuro “XMAS30” la paghi solo 469 euro!

Tra l'altro, non solo comprerai il prodotto dei tuoi sogni, ma essendo la versione Product RED aiuterai il Global Fund a sostenere la lotta contro AIDS e Covid-19. E se pensavi di utilizzarlo come regalo, non solo farai felice la persona a cui vuoi bene che lo riceverà, ma regalerai la vita.

Il suo display Retina always-on è il più grande di sempre, con uno spazio del 20% in più rispetto ai modelli Series 6. La sua ricarica è fino al 33% più veloce rispetto ai modelli Series 6. Inoltre con questo Apple Watch Series 7 puoi misurare il livello di ossigeno nel sangue grazie a un sensore e a un'app evoluti, così ti renderai conto del tuo benessere complessivo. Infine avrai anche la possibilità di fare un ECG dove vuoi, quando vuoi e quante volte vuoi per controllare il tuo ritmo cardiaco.

Quindi non ti resta che cedere al tuo desiderio e comprare l'incredibile Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 41mm tuo a soli 469 euro, invece di 539 euro, e non dimenticarti di inserire il coupon Unieuro “XMAS30”.