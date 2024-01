Apple rilascia un nuovo firmware per gli AirPods (2021), cosa c'è di nuovo?

In questi giorni Apple ha rilasciato un nuovo firmware per gli AirPods (2021) di terza generazione; il software in questione ha il numero di modello 6A317 e segue a ruota l’iterazione uscita a settembre del 2023. Vediamo insieme come fare per aggiornare questi auricolari e soprattutto, se non ne possedete un paio, vogliamo consigliarvelo da Amazon. Lo pagherete solo 169,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: c’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime e si può anche dilazionare l’importo in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati.

AirPods (2021): ecco come si aggiornano

Attenzione però: con i soliti update del firmware per AirPods non sappiamo mai nulla in merito alle nuove funzionalità in arrivo, quindi non sappiamo cosa sia incluso nel software in questione.

Per seguire l’update degli auricolari True Wireless Stereo di Apple occorre fare una piccola procedura; intanto bisogna fare in modo che siano collegati ad un device principale iOS. Occorre posizionarli nella custodia di ricarica, attaccare il tutto ad una fonte di alimentazione e quindi attendere. Volendo, si può forzare tramite Mac. Ad ogni modo, prima di procedere dovete vedere la versione del software dalle impostazioni dell’iPhone. Andate su “Generali”, pigiate su “Informazioni”, cliccate su “AirPods” e infine su “Versione firmware”. Fra le altre cose, la compagnia poche settimane fa ha rilasciato un firmware beta per AirPods Pro, di seconda generazione e Max.

Come detto, gli AirPods (2021) di terza generazione vengono venduti e spediti da Amazon al prezzo speciale di 169,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

