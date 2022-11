Apple rilascia Rapida Security Response: cos'è e a cosa serve?

In queste ore Apple ha appena rilasciato un grande aggiornamento per i device che dispongono dell’ultima beta di iOS 16.2. Di fatto la compagnia ha distribuito la nuova funzionalità chiamata “Rapid Security Response“. Scopriamo insieme cos’è e come funziona.

Fra le principali novità di iOS 16 troviamo Rapid Security Response, un’opzione che permette all’azienda di distribuire piccole patch di sicurezza, correzioni del software minori senza richiedere agli utenti stessi un update del firmare completo. È una feature molto comoda che serve per avere un telefono sempre protetto e al sicuro da eventuali attacchi hacker e malware di vario tipo.

Apple: uno sguardo alla funzionalità di Rapid Security Response

L’opzione in questione porta la dicitura “iOS Security Response 16.2 (a) e si trova all’interno della pagina Impostazioni, nella sezione “aggiornamento software”. Non essendo un vero upgrade del firmware, ha tempi di download molto rapidi (anche se questi dipendono dalla vostra connessione internet) e di installazione fulminei. Ci vogliono – in media – solo due minuti per scaricare l’aggiornamento e per riavviare il dispositivo. That’s it, facile facile.

Una volta eseguito l’aggiornamento poi, il software vi darà una nuova spunta con la versione aggiornata relativa alle patch di sicurezza. Volendo si potrà anche disattivare tale caratteristica, ma noi la riteniamo così utile che non vediamo che arrivi in maniera ufficiale con la release stabile di iOS 16.2.

