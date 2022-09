Apple rilascia l'ottava beta di iOS 16 per sviluppatori e utenti beta pubblici

In queste ore scopriamo che Apple ha appena rilasciato l’ottava beta di iOS 16 agli sviluppatori e utenti beta pubblici. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte con questo firmware (e se ce ne sono, soprattutto).

Manca meno di una settimana al debutto dei nuovi iPhone 14 e al rilascio della versione ufficiale del sistema operativo next-gen di casa Apple. Adesso arriva una nuova beta che apporta ulteriori migliori al software stesso.

Gli utenti interessati potranno scaricare il suddetto firmware dal sito ufficiale dell’Apple Developer Center. Vi ricordiamo che ad oggi non ci sono sviluppi per quanto concerne iPadOS 16 che, come sappiamo, è stato posticipato ad ottobre.

iOS 16 Beta 8: facciamo il punto sulle novità

In primo luogo, iOS 16 presenterà una nuova modalità di blocco schermo super personalizzabile, con tanto di gestione delle pagine in stile quadranti di Apple Watch. Anche la stessa Focus Mode ora sarà più semplice da utilizzare con nuovi filtri appositi. Ci saranno grosse novità in iMessage, in Mail e vedremo l’introduzione di SharePlay in queste applicazioni, proprio al pari di quanto abbiamo con FaceTime.

Come non citare Apple CarPlay che è tutto nuovo e darà “via” ad una rivoluzione nel settore automotive mai vista prima. Fra le altre cose, Safari supporterà le schede di lavoro condivise, noteremo un sistema di gestione delle password chiamato Passkey e con iCloud Photo Library condivideremo meglio le immagini con i nostri familiari.

Un bel rinnovato è previsto anche per il Live Text e per la dettatura vocale. Apple Pay Later vi permetterà di dilazionare i pagamenti in comode rate direttamente al momento dell’acquisto di un determinato prodotto, software, oggetto. Infine, segnaliamo che tornerà la percentuale della batteria all’interno dell’icona della stessa presente nella schermata Home.

