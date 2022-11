Apple rilascia le nuove beta di iOS 16.2 e iPadOS 16.2

In queste ore il colosso di Cupertino ha appena rilasciato le nuove beta relative ai sistemi operativi per iPhone e iPad. iOS 16.2 Beta 2 e iPadOS 16.2 sono state distribuite da Apple per tutti i device compatibili, ma cosa cambia? Quali sono le novità in cantiere? Scopriamolo insieme.

Gli sviluppatori possono scaricare i profili di iOS 16.2 e iPadOS 16.2 dal sito di Apple Developer Center; occorre avere un account dedicato e sono disponibili al download via OTA. Vi ricordiamo sempre di non installare questi firmware sui vostri daily driver. Sempre meglio usare dei telefoni/iPad muletti per queste operazioni perché i software in questione potrebbero essere pieni di bug.

Apple: cosa cambia con iOS 16.2 e iPadOS 16.2?

In primo luogo segnaliamo l’app Freeform che può essere sfruttata come una lavagna condivisa fra diversi utenti che possono lavorare insieme alla stessa bacheca, un po’ come i progetti condivisi su Canva, se li avete mai provati. Il tutto però è in tempo reale, davvero utile se si lavora ad un progetto congiuntamente e da remoto.

C’è il supporto per i display esterno con la funzione multitasking di Stage Manager che permette di usare fino ad otto app in simultanea; attenzione perché questa feature è disponibile solo per gli iPad con processore Apple Silicon M1 e M2. Arriva la compatibilità con lo standard per la smart home Matter e non solo (per questa serve anche HomePod 16.2 Beta).

Adesso si potranno segnalare ad Apple le chiamate SOS di emergenza non intenzionali e troviamo un nuovo widget per il sonno; ma le novità non finiscono qui. Citiamo ad esempio i risultati sportivi in tempo reale sull’Apple TV. Insomma, ci sarà molto da scoprire con le nuove versioni del firmware della mela.

Intanto, se volete fare un buon affare e desiderate un melafonino premium di ultima generazione, vi suggeriamo iPhone 14 (128 GB) in colorazione azzurra a soli 949,00€ su Amazon con spese di spedizione gratuite e comprese nel prezzo.

