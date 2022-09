Apple rilascia le nuove beta di iOS 16.1 e iPadOS 16.1

Apple ha appena rilasciato le nuove beta di iOS 16.1 e iPadOS 16.1 agli sviluppatori e programmatori. Il firmware in questione arriva una settimana dopo il rollout della prima versione. Ma cosa cambia con questo firmware? Ci sono novità?

Curiosamente, è tornata anche la beta del sw per iPad. Per chi non lo sapesse, Apple ha deciso di dividere le strade dei firmware per iPhone e iPad con programmi differenti fra loro. Inoltre, iPadOS è alla terza beta, iOS alla seconda.

iOS 16 e iPadOS 16: ecco le nuove versioni

Gli sviluppatori che sono iscritti al programma Apple Developer Center possono scaricare le iterazioni ‌iOS 16‌‌ e iPadOS 16.1 e installarle sui propri iPhone e iPad compatibili.

iOS 16.1 introduce tante novità: il supporto per gli eventi sportivi che si aggiornan in tempo reale sulla lock screen, le notifiche interattive con la Dynamic Island e non solo. Certo, molto dipenderà anche dalle app stesse perché gli sviluppatori devono preparare i loro software con l’AI ActivityKit.

Fra le altre cose, l’update introduce una nuova funzione di ricarica green (solo negli USA al momento) che mira a caricare il device solo quando c’è l’elettricità a basse emissioni di carbonio. Inoltre vengono poste le basi per Matter, il nuovo standard intelligente per la smart home della compagnia. Dovrebbe arrivare in autunno. Questo dovrebbe consentire l’interoperabilità fra gadget di vari brand. Concludiamo citando l’app Wallet cancellabile dal sistema (a che pro?), le modifiche alla UI della lock screen e non solo.

Volete il Best Buy del momento? iPhone 13, con memoria da 256 GB, a soli 929,00€ su Amazon e la spedizione è gratuita. Perché vi abbiamo suggerito quello dello scorso anno? Perché è un telefono eccezionale, ancora validissimo e potente, grazie al suo SoC Apple Bionic A15, alle fotocamere di punta e allo schermo OLED da 6,1 pollici. È disponibile in tante colorazioni esclusive.

