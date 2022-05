Apple rilascia la quarta beta di iOS e iPadOS 15.5

In queste ore, Apple ha distribuito iOS e iPadOS 15.5 nella versione Beta 4: scopriamo cosa cambia e quali sono le grandi novità di cui disporremo con l’installazione.

Dopo pochi giorni dal debutto della terza beta, l’OEM di Cupertino ha appena rilasciato la quarta iterazione del firmware a scopo di test di iOS e iPadOS. L’azienda ha comunicato che questo software è scaricabile solo dai programmatori e dagli utenti beta pubblici. Ma cosa cambia con le nuove versioni? Quali sono le novità sotto la scocca? Scopriamolo insieme.

Cosa cambia con la nuova beta di iOS di Apple?

Gli interessati (leggasi “programmatori”, ndr) saranno in grado di scaricare le nuove versioni direttamente dal sito ufficiale dell’azienda (Apple Developer Center) o mediante OTA dopo aver abilitato un profilo adeguato sul proprio dispositivo iOS o iPadOS.

Segnaliamo che questa versioine del firmware è solo un leggero minor upgrade rispetto al passato e il numero di modifiche presenti nel changelog è davvero limitato. Non di meno, la compagnia di Cupertino potrebbe rilasciare una versione speciale chiamata “Apple Classic” in un prossim futuro, anche se al momento non ci sono riferimenti a questo sw nella suddetta variante.

Con iOS 15.5, la compagnia di Tim Cook sta preparando il terreno per una delle funzionalità più attese di sempre, che permetterà agli iPhone di divenire dei lettori di carte di credito/debito digitali. In poche parole, potranno diventare simil-POS. Non di meno, si potrà aggiungere un collegamento ad un sito esterno per gestire dei profili al di fuori dell’App Store. Dulcis in fundo, riportiamo le piccole modifiche ad Apple Pay Cash e delle leggere modifiche all’iTunes Pass in Wallet.

