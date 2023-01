Apple rilascia iOS 16.3: aggiornate subito i vostri iPhone

Apple ha appena rilasciato iOS 16.3, la nuova versione del sistema operativo per iPhone. Questa iterazione include inedite chiavi di sicurezza per ID e account, il supporto all’HomePod di seconda generazione, tante correzioni di bug e molto altro ancora.

Andiamo con ordine: l’OEM di Cupertino ha distribuito, da poche ore, un importante update del firmware. Questo aggiornamento arriva un mese dopo il rilascio di iOS 16.2 che includeva Freeform, Apple Music Sing, Advanced Data Protection e molto altro ancora.

iOS 16.3: le novità del firmware

Il software si può scaricare over-the-air su iPhone, ma c’è anche la controparte per iPad (iPadOS). Come si scarica? Semplice: basta andare su Impostazioni, Generali e infine su Aggiornamento del software. In queste ore potreste trovare i server pieni, quindi vi consigliamo di attendere qualche oretta prima di procedere al download. Unitamente a ciò, l’azienda ha rilasciato iOS 15.7.3 per coloro che hanno dei telefoni meno recenti.

Ecco il changelog ufficiale:

Ci sono le nuove chiavi di sicurezza per l’ID Apple che rafforzano la sicurezza dei propri telefoni.

C’è il supporto per HomePod (2a generazione);

Ora si possono fare le telefonate di emergenza SOS semplicemente premuto un pulsante per il bilanciamento del volume;

Vengono risolti i problemi emersi in Freeform per alcuni tratti di disegno che si creano con Apple Pencil su iPad;

Risolto il bug dello sfondo nero nella Lock screen;

Risolto il bug delle linee orizzontali che appaiono quando si accende l’iPhone 14 Pro Max;

Risolto un problema di Siri in CarPlay.

Ci sono tante altre novità; vi invitiamo a restare connessi per scoprirle insieme a noi non appena lo testeremo a fondo. In ultima istanza vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 13 (128 GB) su Amazon all’incredibile prezzo di soli 807,00€. Le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel costo del dispositivo. Fate presto perché potrebbe andare a ruba.

