Apple: questi sono i device più potenti, secondo AnTuTu

Giusto pochi giorni fa, AnTuTu ha pubblicato la solita classifica mensile con gli smartphone Android più potenti del mercato. Di fatto, scopriamo che il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm lo troviamo a bordo di ben otto device presenti nella top ten. Di contro, il Dimensity 9000 di MediaTek in due. Ma sul fronte Apple invece, com'è la situazione?

Lo scenario all'interno di iOS/iPadOS, non è così vivace come quello Android. Se qui ci troviamo a districarci fra piattaforme MediaTek e Qualcomm, con la mela, il divario prestazionale non è poi così clamoroso; ma facciamo un passo indietro.

AnTuTu: ecco i device Apple più prestanti di marzo 2022

Come detto, pochissimi giorni fa, AnTuTu ha annunciato ufficialmente la classifica dei terminali iOS più prestanti di marzo 2022. Tra questi, citiamo il nuovo iPad Air (2022) con M1 che però è arrivato solo al quinto posto, con uno score di 1,07 milioni. È la prima volta che un processore supera il milione di punti AnTuTu.

Di fatto, inutile girarci intorno: il processore Apple Silicon M1 è indubbiamente il più potente nella sfera mobile; deriva dal mondo desktop e rispetto a Qualcomm e MediaTek è anni luce avanti. Segnaliamo che per il momento, si trova solo sui PC e sui tablet dell'OEM di Cupertino. Ad oggi, non sappiamo se arriverà mai su uno smartphone, anche se c'è chi suggerisce che iPhone 14 Pro ne sarà dotato.

Oltre a questo, particolarmente degno di nota è l'Apple Bionic A12X di quattro anni fa che si trova sugli iPad Pro di terza generazione; ancora oggi, riesce a battere le altre soluzioni di punta della mela, come l'A15 di iPhone SE (2022) e iPhone 13 Pro Max.

Giusto per “remind me”, l'Apple A12X si basa su un'architettura a 7 nm e integra 10 miliardi di transistor. La CPU ha 4 core ad alte prestazioni e 4 core per l'efficienza energetica. Grazie a questo SoC, l'iPad Pro del 2018 è ancora uno dei tablet più performanti che vi sia in commercio. Chi lo avrebbe mai detto!