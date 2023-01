Apple punta alla privacy: nuovi spot per celebrare la sicurezza digitale

Apple ha appena condiviso sul web un nuovo spot che mostra le peculiarità delle nuove impostazioni per la privacy di iPhone. Il nuovo cortometraggio vede come protagonista l’attore di Ted Lasso, il noto show che va in onda su Apple TV+.

Di fatto, per celebrare il Data Privacy Day del 28 gennaio, l’OEM di Cupertino ha distribuito online un nuovo corto in cui c’è l’attore Nick Mohammed, noto volto di Ted Lasso, che apprende le nuove features per la privacy di iPhone. L’attore viene accompagnato nel video da un Genius dell’azienda, Von, un vero esperto di melafonini che lavora presso l’Apple Store Tower Theatre di Los Angeles.

Apple: lo spot che celebra la privacy di iPhone

Nello specifico, vediamo che il video evidenzia la privacy di app come:

Mail Privacy Protection;

Intelligent Tracking Prevention;

App Tracking Transparency.

Da una nuova sessione del Today at Apple tutti gli utenti saranno in grado di scoprire le funzionalità legate alla sicurezza e alla privacy digitali dei prodotti della mela. La sessione gratuita è ovviamente gratuita e sarà online a partire dal prossimo 28 gennaio.

Citiamo le parole di Erik Neuenschwander, direttore della privacy degli utenti di Apple:

“In Apple, ci concentriamo sulla progettazione di dispositivi, funzionalità e servizi che mantengano agli utenti il controllo dei propri dati personali. Nel corso degli anni abbiamo integrato potenti controlli della privacy nei nostri sistemi operativi. Questo film e le nostre nuove sessioni Today at Apple mostreranno agli utenti come possono sfruttare alcune delle funzionalità che offriamo e capire come la privacy sia al centro di tutto quello che facciamo.”



