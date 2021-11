Apple punta alla fascia entry-level: iPhone SE Plus in arrivo

Secondo i rapporti della catena di approvvigionamento a monte, oltre a sviluppare l'iPhone 14 di prossima generazione, Apple sta anche pianificando di presentare dei nuovi modelli entry-level per guadagnare più quote di mercato.

iPhone SE Plus nel 2022: cosa sappiamo?

Il rapporto afferma che l'OEM di Cupertino potrebbe aggiungere un nuovo modello alla serie iPhone SE. L'azienda sta già testando l'iPhone SE Plus e le dimensioni dello schermo aumentano a circa 5 pollici.

La fonte afferma inoltre che l'iPhone SE Plus sarà dotato di un pannello LCD. Sebbene le dimensioni dello schermo saranno leggermente più grandi dell'iPhone 8, questo terminale supporterà le reti 5G. Per quanto riguarda la configurazione, per ora non ci sono informazioni ben definite. Tuttavia, fonti non confermate affermano che Apple sta testando il chip A15 Bionic per un un nuovo midrange. Non di meno, la società sta anche testando il chip A14 Bionic.

Secondo Kuo Ming-Chi, la serie SE di nuova generazione non cambierà molto nel design. Il cambiamento principale riguarderà nelle sue specifiche hardware. Sarà il melafonino 5G più economico del marchio.

Quale conviene comprare oggi?

I normali iPhone di Apple sono piuttosto costosi e spesso costano circa 1000€ e anche più. Tuttavia, l'azienda offre smartphone molto più convenienti, come l'iPhone SE 2020 a meno di 350€ su Amazon. (È ricondizionato ma in condizioni perfette, un vero affare).

Mentre Apple prospera nel segmento di punta, è quasi inesistente nel mercato entry-level. Secondo le fonti, l'azienda prevede di lanciare un nuovo telefono cellulare entry-level ad un prezzo molto interessante, pronto per competere con brand come Xiaomi, OPPO e Vivo nei mercati cinese/indiano.

L'analista di Tianfeng Securities, Ming-Chi Kuo, ritiene che il nuovo dispositivo SE sarà in grado di presentare un prezzo complessivo. Secondo lui, questo telefono arriverà con uno schermo LCD da 5,5 pollici o 6,1 pollici. Le speculazioni emerse finora ritengono che utilizzerà la stessa back cover dell'iPhone XR o dell'iPhone 8. Non di meno, l'OEM americano presenterà il tasto fisico per il Touch ID.