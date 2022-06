Apple powerbank MagSafe: oggi lo compri A METà PREZZO (-50%)

Incredibile ma vero: ci siamo imbattuti in un’offerta davvero unica nel suo genere. Il powerbank portatile di Apple, quello bianco con tecnologia MagSafe, oggi lo si porta a casa a soli 54,50€ al posto di 109,00€. Non sappiamo se si sia trattato di un errore di Amazon o di una falla nel sistema o, perché no, di uno sconto improvviso, ma il nostro consiglio è uno e uno solo: approfittatene e prendetelo subito. Se avete un iPhone di ultima generazione (12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max), questo accessorio diverrà il vostro miglior alleato nel quotidiano.

Fate attenzione perchè al momento sembra essere esaurito ma la promo è ancora attiva. Cosa significa questo? Semplice: che se lo comprate ora, quando torneranno le scorte, vi arriverà a casa e voi l’avrete pagato solo 54,50€. È un accessorio fondamentale per chi ha un telefono “mini”, anche perché si sa che questi modelli hanno un’autonomia limitata, ma è ottimo anche per le varianti più alte e costose.

Il powerbank MagSafe vi cambia la giornata

Ipotizziamo che volete fare un weekend in campeggio e dovete stare fuori due giorni. Insieme al vostro dispositivo vi porterete questo piccolo powerbank che si attacca al telefono magneticamente, sfruttando appunto, la tecnologia MagSafe, e non dovrete temere più di restare a secco senza batteria o di dover cercare necessariamente un cavo Lightning per caricare il device.

È molto veloce e carica il vostro iPhone di ultima generazione con una velocità di 15W; inoltre, è compattissimo. Pensate che entra a filo con la scocca dell’iPhone 12 mini: un vero record.

Vi invitiamo ad approfittarne, ma siate pazienti. Potrebbero occorrere fino a 3 settimane per averlo a casa a causa dell’elevata richiesta che vi è stata in queste ore. È andato “sold out” in pochissimo, ma per fortuna l’offerta è attiva (54,50€ al posto di 109,00€).

Buon divertimento con il vostro nuovo accessorio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.