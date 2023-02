Apple potrebbe realizzare un nuovo MacBook da 12 pollici

Notizia delle notizie: Apple potrebbe riportare in auge il caro e vecchio MacBook da 12 pollici, secondo quanto si apprende da un noto insider della rete apparsa sul portale coreano di Naver.

A riportare i dati ci ha pensato l’utente”yeux1122“, un insider alquanto affidabile che ha spesso parlato di leaks e rumors a tema Apple. Si scopre infatti che l’OEM di Cupertino potrebbe lanciare una nuova versione del MacBook da 12 pollici. Pare che la società stia valutando di realizzare un modello compatto pensato per gli studenti e per coloro che cercano un gadget ultra-portatile, ancora più del famigerato e famoso MacBook Air. Non sappiamo se arriverà mai sul mercato, ma quel che sembra che è Apple vorrebbe portarlo alla produzione di massa già dalla seconda metà dell’anno corrente.

MacBook: cosa sappiamo del nuovo modello da 12″?

Stando a quanto riportato dall’analista Ming-Chi Kuo, non si è mai sentito parlare di questo fantomatico prodotto da 12 pollici; allo stesso modo, anche l’esperto di DSCC Ross Young ha riferito di essere scettico in merito. Difficilmente potremmo vedere dei portatili con schermi inferiori a 13 pollici. Il rischio è di cannibalizzare le vendite di iPad Pro.

Facciamo un salto indietro nel tempo: nel 2015 Apple ha presentato il controverso MacBook 12″; si trattava di un laptop sottilissimo, leggero (pesava solo 1 Kg), senza ventole e con una porta USB Type-C al seguito. Aveva anche la tastiera con il meccanismo a farfalla. Sotto la scocca c’erano i chipset Intel Core M che rendevano i computer poco performanti ma avevano comunque un prezzo elevato.

Intanto, se non volete aspettare questo device, sappiate che potete comprare il MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1 a soli 989,00€ nella versione con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di memoria interna. Se siete interessati, fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

