Apple potrebbe mostrare annunci nell'app Maps

Molte Big Tech stanno studiano per ottenere più metodi per ottenere maggiori profitti. Tra queste c’è anche Apple, il colosso di Cupertino, che starebbe seriamente valutando la possibilità di mostrare annunci di ricerca all’interno della sua app per la navigazione, Apple Maps.

La notizia arriva da Mark Gurman di Bloomberg. In realtà non sarebbe una novità, visto che il “leaker” esperto di “Mela Morsicata” ne aveva già parlato circa due anni fa e più precisamente nel 2022. Se allora questa idea era “già in corso”, oggi, citando le sue stesse parole, Apple sta nuovamente “riconsiderando questa possibilità”.

La notizia che presto potremmo incontrare annunci di ricerca nell’app di navigazione di Casa Cupertino arriva mentre Apple ha modificato il Golfo del Messico in Golfo d’America su Maps. Due notizie che molti utenti avrebbero voluto non ricevere mai. Forse dovremo pagare un abbonamento per togliere le pubblicità da questa applicazione in futuro?

Apple e gli annunci in Maps: quando

Prima di tutto non c’è certezza che Apple inserirà annunci di ricerca nella sua app Apple Maps. Gurman ha anticipato questa possibilità e, secondo voci interne, sembra che Casa Cupertino stia lavorando per questo. Nondimeno, ha anche specificato che l’azienda deve ancora iniziare i lavori su questo.

Di conseguenza, probabilmente gli annunci in Apple Maps richiederanno ancora tempo prima che possano essere inseriti per tutti gli utenti. Ma di cosa si tratterà effettivamente? Domanda lecita visto che quando si sente la parola annunci scatta subito una sorta di preoccupazione per banner invadenti e scomodi.

Niente di tutto questo. Questi annunci non saranno banner pubblicitari tradizionali che “tempestano” quasi tutti i siti web durante la navigazione tra le loro pagine. Si tratterà invece di risultati di ricerca a pagamento, per i quali un’azienda paga Apple così che figurino nei risultati di ricerca degli utenti quando cercano le indicazioni per raggiungere una meta o nello specifico ristoranti, cinema e altro.

Nello specifico, si tratterà di annunci pertinenti alle parole chiave che gli utenti inseriscono nella barra di ricerca di Apple Maps.