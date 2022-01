Apple potrebbe aver battuto un nuovo record: ecco perché

Secondo quanto si apprende, Apple dovrebbe riportare il miglior trimestre nella storia dell'azienda. Ci troviamo di fronte ad un nuovo record per la compagnia di Cupertino.

Apple: il trimestre passato è da record

Leggiamo che giovedì, l'OEM di Tim Cook riporterà i risultati degli utili registrati per il quarto trimestre dello scorso anno; stando ad una prima previsione e alle analisi dei dati emersi, l'azienda potrebbe aver registrato il miglior trimestre della sua storia.

Gli analisti di Wall Street stimano in media che Apple riporterà un fatturato di $ 118,3 miliardi per il trimestre; a suggerirlo è anche il portale di Yahoo Finance. Questa cifra sarebbe un record di entrate trimestrali per la mela, che supererà così i 111,4 miliardi di dollari guadagnati nel trimestre di un anno fa.

I nuovi prodotti in vendita durante il quarto trimestre sono stati: gli iPhone 13, gli orologi Apple Watch Series 7, l'iPad Mini di sesta generazione, l'iPad di nona generazione, gli AirPod di terza generazione e i MacBook Pro da 14 e 16 pollici ridisegnati. Apple ha anche reso disponibile HomePod Mini in tre nuovi colori e ha rilasciato un panno per la lucidatura degli schermi.

La mela ha riportato ottimi risultati sugli utili durante la pandemia, poiché i suoi dispositivi e servizi sono stati particolarmente richiesti visto che più persone hanno lavorato, imparato e connesso con gli altri da remoto negli ultimi due anni.

Ricordiamo che si prevede che la società di Cupertino riporterà i risultati degli utili giovedì alle 13:30 (ora locale del Pacifico). Seguirà una conference call con il CEO di Apple Tim Cook e il CFO Luca Maestri. Vi terremo aggiornati.