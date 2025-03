Appunti tech con la Apple Pencil in sconto

Appunti, disegni, grafiche, su iPad puoi davvero sbizzarrirti. Quello che ti serve è la Apple Pencil. Si tratta di strumento avanzato progettato per offrire un’esperienza di scrittura e disegno estremamente precisa e intuitiva. Introdotta nel 2018, questa matita smart è diventata un must per tutti i possessori di iPad. Caratterizzata da un design innovativo con un bordo appiattito che consente l’aggancio magnetico per ricaricarla e abbinarla automaticamente a iPad Pro e iPad Air compatibili.

Il suo costo è di circa 150 euro, ma al momento puoi trovarla su Amazon a soli 103 euro.

Le caratteristiche di Apple Pencil

Dipingere, scarabocchiare, prendere appunti. Con Apple Pencil (2a generazione), ogni tuo lavoro prende vita.

Ha una latenza impercettibile, è precisa fino all’ultimo pixel ed è sensibile all’inclinazione e alla pressione. All’occorrenza si trasforma in un pennello, un carboncino o una matita, ed è pronta a diventare il tuo strumento creativo preferito.

La sensibilità alla pressione e all’inclinazione permette di variare lo spessore del tratto e creare sfumature realistiche, offrendo un controllo totale sull’output creativo. La ricarica avviene wireless tramite l’aggancio magnetico, eliminando la necessità di cavi. La superficie touch consente di cambiare rapidamente strumento con un doppio tap, senza dover posare la matita.

In termini di dimensioni, la Apple Pencil di seconda generazione misura 166 mm di lunghezza e ha un diametro di 8,9 mm, con un peso di circa 18,2 g. Il design è ergonomico e minimalista, con un corpo liscio e leggero, disponibile in colore bianco. In sconto a 103 euro è il momento perfetto per comprarla.