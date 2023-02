Apple Pay Later: il servizio sta per arrivare, preparatevi

Il nuovo servizio di Apple Pay Later sta per arrivare; secondo il CEO dell’azienda, Tim Cook, il debutto è prossimo. Lo ha detto nel corso di un’intervista alla CNBC tenutasi dopo la prima chiamata sugli utili relativa al primo trimestre fiscale del 2023.

Apple Pay Later: cosa sappiamo ad oggi?

Tim Cook ha già riferito che i dipendenti della compagnia stanno testando da tempo questa funzionalità; in poche parole, sarà una bella mossa per la società anche perché dovrebbe garantire un aumento delle entrate provenienti dai servizi. “Sarà lanciato presto”, ribadisce l’attuale numero uno della società.

‌Apple Pay‌ Later, per chi non lo sapesse, è stato annunciato durante la WWDC di giugno dello scorso anno. Praticamente è una funzionalità speciale di Apple Pay che consente di dilazionare il pagamento in quattro comode rate nel corso di sei settimane. Ovviamente occorre che questa opzione sia accettata dagli store e dai negozi, ma di fatto, si basa su Apple Pay, quindi non dovrebbero esserci brutte sorprese. Tutti i pagamenti verranno gestiti mediante l’app Wallet.

