Nelle scorse ore si sono susseguite diverse ipotesi riguardo ad un possibile evento Apple entro questo mese, il leaker cinese Kang dichiara che il prossimo Keynote della società di Cupertino è programmato per il 23 marzo.

Kang ha accumulato una certa affidabilità lo scorso anno, dopo aver rivelato la data di lancio degli iPhone 12 con largo anticipo, oltre al ritorno della tecnologia MagSafe sugli smartphone Apple. Di conseguenza per adesso non c’è ragione di dubitare delle sue parole, che indicano il 23 marzo come data di presentazione di diversi dispositivi.

Ad avallare questa ipotesi è spuntato un tweet dello youtuber Jon Prosser con scritto semplicemente “23”, a conferma della tesi sostenuta da Kang.

Mancherebbero quindi appena 2 settimane all’annuncio ufficiale dei tanto attesi AirTags, molto probabilmente vedranno la luce anche dei nuovi iPad con l’innovativo display mini-LED, se ne parla ormai da diversi mesi. Resta probabile anche l’annuncio di una nuova versione delle AirPods, le cuffie true wireless di Apple sono state protagoniste di diversi rumors durante gli scorsi mesi.

Un secondo post da parte di Prosser confermerebbe i dispositivi in arrivo il 23 marzo, includendo anche AppleTV

Updated info from a reliable source 👇



Products that are ready: AirTags, iPad Pro, AirPods, Apple TV



Take that however you’d like… — Jon Prosser (@jon_prosser) March 8, 2021

Come è lecito aspettarsi Apple trasmetterà l’evento in diretta streaming sul sito e sul canale YouTube ufficiale, niente pubblico e niente stampa nel rispetto della situazione sanitaria globale. Attendiamo notizie da Apple, la data indicata dai leaker si avvicina e non dovrebbe mancare molto all’invio di inviti e comunicazioni ufficiali da parte del produttore.

