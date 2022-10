Apple non inserirà di nuovo il Touch ID sugli iPhone

Secondo quanto si apprende da un rapporto di Bloomberg, sembra alquanto improbabile che Apple riporterà il famigerato pulsante Touch ID a bordo degli iPhone, nonostante lo abbia testato in più occasioni in questo periodo.

Come tutti sappiamo, il Face ID ha letteralmente sostituito il Touch ID sui melafonini di nuova generazione a partire dallo scorso 2017. Da quel momento, abbiamo letto moltissime indiscrezioni relative al debutto di un pulsante fisico per l’autenticazione biometrica a bordo dei device del futuro. Si parlava di soluzioni in-display o poste nel pulsante di accensione. Ad oggi, nulla è stato fatto davvero e pare che la compagnia non perseguirà quella direzione. Da un nuovo rapporto di Bloomberg apprendiamo che la mela abbia testato le possibilità, ma pare che non vedremo nulla di simile per il momento.

iPhone: perché Apple non inserirà il Touch ID per adesso?

A ribadire le indiscrezioni ci ha pensato il solito Mark Gurman di Bloomberg nel corso dell’ultima edizione della sua newsletter Power On. Ha dichiarato che Apple finora ha testato il Touch ID sotto lo schermo di un futuro dispositivo, e ha preso in considerazione anche l’idea di inserirlo sotto il pulsante di accensione come iPad Air e iPad Mini, ma pare che non sia stata contenta di queste soluzioni. Secondo Gurman non le vedremo nel prossimo futuro.

Sappiamo che il Touch ID è una tecnologia che piace moltissimo agli utenti e molti clienti si lamentano del fatto che desiderano riavere questo pulsante all’interno di un proprio telefono della mela. Ecco le parole di Gurman in merito:

Negli ultimi anni, ci sono state discussioni all’interno di Apple sul riportare Touch ID sugli iPhone di fascia alta. L’azienda ha testato il Touch ID sullo schermo e ha persino pensato di metterlo sul pulsante di accensione. A questo punto, credo che Face ID sia qui per restare e Touch ID non tornerà sugli iPhone di punta, almeno in qualsiasi momento nel prossimo futuro

Se desiderate l’unico iPhone con Touch ID presente sul momento, vi consigliamo iPhone SE (2022) a soli 487,00€ nella versione da 64 GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.