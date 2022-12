Apple Music Sing: arriva il karaoke per tutti

Apple Music aggiunge ora il karaoke per tutti; all’interno del servizio di streaming on demand della mela arriva “Apple Music Sing”, una nuova esperienza davvero innovativa. Gli utenti saranno in grado di cantare a squarciagola i loro brani preferiti con una modalità unica. Si potranno regolare le voci, l’equalizzazione e molti altri parametri.

Apple Music Sing: come funzionerà?

‌Il meccanismo sarà molto semplice: Apple Music‌ Sing userà i testi in Real Time che sono presenti in Apple Music per dare la possibilità alle persone di cantare le loro canzoni e i brani preferiti in varie modalità; si potrà usare la voce personale, quella di sottofondo, si potranno fare duetti e molto altro ancora. Vediamo insieme tutte le caratteristiche del servizio.

In prima istanza abbiamo le voci regolabili; le persone potranno avere il pieno controllo dei livelli vocali di un brano, cantando con la voce dell’artista stesso, mixando la propria e non solo.

Con i testi in tempo reale gli utenti avranno sempre i brani davanti ai propri occhi; sbagliare parola sarà quasi impossibile e le parole andranno “a ritmo di musica”.

Non dimentichiamo che avremo le voci di sottofondo e c’è anche la modalità “Duet” (duetto) davvero frizzante per cantare con i propri amici. Ci saranno anche 50 nuove playlist ad hoc pensate per “tutte le canzoni epiche, i duetti, i ritornelli e gli inni che hanno costretto le persone di tutto il mondo a cantare“. Insomma, ma quando arriverà questa meravigliosa feature?

Bella domanda: Apple Music Sing sarà disponibile su tutti i gadget smart della mela (iPhone, iPad e Apple TV 4K) entro la fine di dicembre, in tempo per le festività natalizie, così potrete divertirvi con i vostri amici e parenti.

