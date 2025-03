Apple Music: per gli studenti offerta doppia

Anche in questa seconda metà di marzo è attiva la promozione che offre un mese gratis di Apple Music a tutti coloro che sottoscrivono per la prima volta il servizio. Se si è studenti però l’offerta diventa doppia, perché oltre alla piattaforma musicale si gode anche di un mese gratuito di Apple TV+, il servizio streaming di film e serie tv della casa di Cupertino.

Un ulteriore vantaggio riservato agli studenti è il prezzo ridotto al momento del rinnovo: 5,99 euro al mese, rispetto ai 10,99 euro richiesti per tutti gli altri utenti. Resta poi sempre valida la promozione che consente di ottenere tre mesi gratis di Apple Music acquistando un nuovo dispositivo Apple.

Tutti i vantaggi di Apple Music

Nel corso degli ultimi anni Apple Music si è imposto come servizio di streaming musicale di riferimento a livello globale. Il merito non è soltanto della diffusione degli iPhone in tutto il mondo, ma anche per le tante funzionalità premium incluse nell’abbonamento, tra cui la definizione lossless e l’audio spaziale, per un’esperienza di ascolto che raggiunge livelli eccelsi.

A proposito poi di qualità, il catalogo offerto dal servizio Apple è completo di tutto: oltre 100 milioni di brani, la più ampia raccolta di musica classica, nonché interviste e concerti live in esclusiva. L’intera offerta musicale è poi senza pubblicità, oltre che disponibile offline su qualunque tipo di dispositivo, anche su smartphone Android ad esempio, dove occorre scaricare l’app Apple Music dallo store di Google.

Apple Music è un passo avanti anche quando si parla di funzionalità esclusive. Una delle più interessanti è Apple Music Sing, grazie alla quale chiunque può visualizzare il testo della propria canzone preferita contemporaneamente al suo ascolto, in modo da trasformare ogni giornata in uno spassosissimo karaoke insieme alle persone più care.