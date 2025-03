Apple Music gratis per 1 mese: l'offerta è ancora disponibile

Il servizio streaming Apple Music è disponibile in prova gratuita per 1 mese. Ormai non si tratta più di una novità, dal momento che la promozione risale ai giorni del Festival di Sanremo, ma per quanti ancora non hanno usufruito del periodo di prova rimane una splendida notizia, dato che iscrivendosi oggi potranno sfruttare la promo fino a Pasqua.

Apple Music offre un catalogo di oltre cento milioni di canzoni, senza pubblicità e anche offline, con la possibilità di ascoltare la propria musica preferita su qualunque tipo di dispositivo. Il servizio musicale di Apple ha dalla sua anche funzionalità extra notevoli come l’audio spaziale e la definizione lossless, per un’esperienza d’ascolto di livello superiore.

L’offerta di Apple Music

Ricapitolando, dunque, gli utenti che si iscrivono per la prima volta al servizio hanno a disposizione un mese di prova gratuito, durante il quale possono accedere liberamente all’intero catalogo e a tutte le funzionalità di Apple Music. Tra queste vi è anche Apple Music Sing, l’opzione che consente di visualizzare in tempo reale il testo delle proprie canzoni preferite mentre le si ascolta.

L’offerta in corso riguarda però anche gli studenti, per i quali vi è un doppio vantaggio: da una parte un mese gratuito anche di Apple TV+, il servizio streaming di Apple con film e serie tv che si distinguono per la loro qualità eccelsa, dall’altra il prezzo di rinnovo a 5,99 euro al mese, contro i 10,99 euro richiesti per l’abbonamento standard.

Infine, occorre segnalare la possibilità di riscattare tre mesi di prova gratuita attraverso l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple. I prodotti idonei alla promozione sono i seguenti: iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, AirPods Pro, AirPods, AirPods Max, HomePod e HomePod mini, cuffie e altoparlanti Beats (ad eccezione del modello Beats Flex).