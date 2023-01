Apple Music Classical: debutto posticipato nel 2023?

Sappiamo tutti che Apple non è stata in grado di rilasciare la famigerata app per la musica classica nel corso dell’anno appena passato; in origine si diceva che tale software sarebbe giunto entro la fine del 2022 in commercio, ma qualcosa deve essere andato storto. Il debutto ora è previsto per quest’anno?

Apple Music Classical: cosa è successo?

Facciamo il punto della situazione; dopo aver acquisito Primephonic nell’agosto del 2021, l’azienda di Cupertino rilasciò un comunicato in cui ribadiva la volontà di voler creare un’app per la musica classica da presentare entro il 2022:

“Apple Music ha in programma di lanciare un’app dedicata alla musica classica il prossimo anno, combinando l’interfaccia utente classica di Primephonic che i fan hanno imparato ad amare con più funzionalità aggiunte”.

Da allora, la mela non ha mai parlato di questo ritardo, perciò non sappiamo se effettivamente verrà distribuita nel 2023 o se non la vedremo mai, a questo punto.

Il servizio di Primephonic è stato chiuso nel settembre del 2021 e gli iscritti al programma aveva ricevuto sei mesi di accesso gratis ad Apple Music. La versione “Classical” dell’app avrebbe sostituito la vecchia piattaforma, donando così agli amanti della musica di Mozart, Beethoven e così via, un luogo virtuale dove ascoltare i loro brani preferiti.

Ci sono stati perfino dei riferimenti all’interno di una beta di Apple Music per Android e in una beta di iOS 15.5, ma poi tutto è andato nel dimenticatoio.

L’OEM di Cupertino ha più volte dichiarato che avrebbe migliorato le funzionalità cardine di Primephonic, incorporando quelle già presenti con “migliori capacità di navigazione e ricerca per compositore e repertorio” e inserendo “visualizzazioni dettagliate dei metadati della musica classica”. Probabilmente, queste features sono molto complesse da elaborare, pertanto è lecito pensare che alla squadra di Tim Cook possa servire qualche mese in più per lavorarci. Vedremo Apple Music Classical nel 2023? Voi cosa ne pensate?

