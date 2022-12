Apple Music arriva finalmente sulle autovetture di Tesla

Finalmente i possessori di automobili elettriche Tesla potranno gioire; arriva il famigerato supporto ad Apple Music sulle vetture di Elon Musk.

Di fatto, apprendiamo che poche ore fa, il costruttore statunitense ha rilasciato un aggiornamento del software che introduce proprio il supporto per il servizio di streaming audio on demand di Apple. Stando a quanto si legge dai primi report emersi su Twitter, scopriamo che la versione del firmware è la v.2022.44.25 che consente ai proprietari delle macchine Tesla di accedere agli account di Apple Music direttamente dal sistema operativo dell’auto.

Apple Music finalmente compatibile con il sistema operativo di Tesla

Ecco cosa reca il documento di supporto arrivato con l’update:

Riproduci in streaming oltre 100 milioni di brani e 30.000 playlist senza pubblicità. Ascolta tutta la tua libreria, scopri nuova musica e sintonizzati sulle stazioni radio in diretta. Per accedere a Apple Music, tocca l’icona di Apple Music in Avvio applicazioni, scansiona il codice QR con il tuo dispositivo mobile e accedi con il tuo ID Apple. Nota: è necessario un abbonamento Premium Connectivity per lo streaming di Apple Music tramite una connessione cellulare.

I primi indizi del supporto ad ‌Apple Music‌ li abbiamo avuti durante una mostra di Tesla al Petersen Automotive Museum di Los Angeles.

@Tesla holiday update incoming! This is on our Canadian Model 3 SR+ in the NWT. ❤️ Thank you @elonmusk pic.twitter.com/JGeK9gFr7S — James Locke (@arctechinc) December 13, 2022

L’integrazione è stata una funzionalità a lungo attesa dai proprietari di autovetture di Elon Musk. Ovviamente occorre avere un account a tale servizio per poterne usufruire.

