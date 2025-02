Apple Music: 1 mese gratis per chi si iscrive la prima volta

In concomitanza con il Festival di Sanremo, Apple Music offre 1 mese gratis per chi si iscrive la prima volta al suo servizio (in genere i nuovi iscritti beneficiano di una settimana di prova, ndr). Un mese di prova è offerto anche a chi sceglie Apple One, l’abbonamento che include Apple Music fino ad altri quattro servizi della casa di Cupertino. L’offerta di un mese gratis si estende infine agli studenti, che contemporaneamente avranno accesso anche a tutto il catalogo di Apple TV+.

Al momento Apple Music è uno dei punti di riferimento nel suo settore, forte di un catalogo di oltre 100 milioni di canzoni e dell’integrazione con tutti i dispositivi oggi in uso, compresi gli smartphone e i tablet Android. Al di là del numero di brani e della compatibilità estrema, un altro suo punto di forza è l’assenza totale di pubblicità, oltre che la possibilità di ascoltare tutta la propria musica preferita anche offline.

Apple Music: a tutto Sanremo

Le ultime uscite sulla piattaforma streaming Apple Music vedono il Festival di Sanremo ancora protagonista. C’è ovviamente Balorda Nostalgia, il brano vincitore della 75^ edizione della kermesse sanremese, così come il nuovo tormentone di Fedez, Battito, e la poetica L’albero delle noci di Brunori Sas. Non mancano nemmeno le canzoni portate sul palco dell’Ariston da Giorgia (La cura per me), Achille Lauro (Incoscienti Giovani) ed Elodie (Dimenticarsi alle 7).

Sempre a proposito di Sanremo, sulla piattaforme musicale di Apple è possibile anche ascoltare le playlist personalizzate di Jovanotti e Annalisa, a cui è stato chiesto di creare una sorta di loro playlist personale con tutte le canzoni più belle di Sanremo. E no, le sorprese non mancano, soprattutto nelle scelte fatte da Annalisa.

Infine, vi confermiamo che per attivare il mese prova gratuita è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Apple Music.