Amazon e il sondaggio clienti 2022: attenzione alla nuova truffa phishing

Vi è mai capitato di imbattervi in una mail che vi comunicava la possibilità di vincere un premio solo rispondendo a un sondaggio clienti? Se sì, avete rischiato molto visto che spesso queste sono legate a società truffaldine o a cybercriminali esperti. Uno dei nomi più noti al mondo e utilizzato per queste truffe, cosiddette phishing, è Amazon. Proprio in questi giorni sta girando una mail pericolosa che promette regali fantastici solo rispondendo a una serie di semplici domande.

Amazon e il falso sondaggio clienti

Questi cybercriminali riescono a realizzare email spacciandosi per Amazon così da far credere al destinatario di essere stato scelto per un regalo mozzafiato. In realtà si tratta di una truffa bella e buona. Ecco perché bisogna sempre prestare attenzione e non cliccare mai su link di dubbia provenienza.

Entrando invece nel vivo del raggiro, nella nuova email viene promesso un premio al termine di un sondaggio e quindi solo dopo aver risposto a tutte le domande. Effettivamente, ciò non richiede molto tempo e la pagina riporta anche il logo originale di Amazon.

Tuttavia, dopo aver terminato il sondaggio clienti, l'utente viene rimandato su una pagina nella quale può addirittura selezionare il premio che desidera, a seconda della disponibilità dei pezzi. Tra questi compare un iPhone 11, un Samsung Galaxy S20 e, udite udite, un iPad Pro. Ovviamente non potevano essere gratis, ma in buon stile eCommerce, sono scontati a prezzi ovviamente ridicoli. Parliamo di una media che va da 1 a massimo 2 euro.

Appare chiara quindi l'intenzione di questi criminali che illegalmente si spacciano per Amazon. L'obiettivo è quello di carpire i dati personali della vittima, fargli pagare il piccolo importo e, soprattutto, avere i dati completi della sua carta di credito o di debito. In questo modo potranno clonarla e procedere a rubare altri soldi attraverso una serie di prelievi con piccoli importi così da non attivare l'alert bancario collegato.

Questa, come tante altre email truffaldine, fanno parte degli attacchi chiamati in gergo tecnico phishing. Attenzione quindi a queste email che puntano ai vostri dati e al vostro denaro.