Apple MagSafe Duo: un gadget INDISPENSABILE da comprare OGGI

Se siete spesso in viaggio o in giro e cercate un alimentatore versatile, elegante e altamente efficiente, in grado di ricaricare sia il vostro telefono (iPhone) che il vostro smartwatch, abbiamo il prodotto che farà al caso vostro. Si chiama Apple MagSafe Duo ed è la soluzione ideale che farà sicuramente al caso vostro. Certo, non costa pochissimo (133,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon) ma potrete portarvelo a casa con tantissimi vantaggi al seguito.

Partiamo dalla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine,. Non di meno, potrete perfino scegliere di farvelo recapitare presso uno dei tanti Amazon Hub/Counter/Locker presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratis fino al 31 gennaio 2024 in caso di ripensamento o di gravi problematiche, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Cosa aspettate?

Apple MagSafe Duo: ecco perché comprarlo

Una delle caratteristiche distintive dell’alimentatore Apple MagSafe Duo è il suo design piccolo ma compatto. La forma pieghevole consente di trasportarlo facilmente ovunque voi andiate, rendendolo l’accessorio perfetto per chi ha una vita dinamica. Inoltre, la compatibilità universale garantisce che voi possiate caricare simultaneamente l’iPhone e l’Apple Watch, offrendo una soluzione di ricarica completa in un unico dispositivo. Con i nuovi auricolari AirPods Pro poi, potrete sfruttare il suddetto gadget per fornire un boost di energia utilizzando l’area preposta per l’orologio.

Grazie alla tecnologia MagSafe, consente di godere di un’esperienza di ricarica eccellente. Tramite la connessione magnetica il device si attaccherà perfettamente all’accessorio così non dovrete temere nulla. La velocità di ricarica è di 15W: in poco tempo vedrete i vostri prodotti nuovamente pronti con il 100% di energia. Costa solo 133,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

