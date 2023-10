Apple MagSafe Duo: INDISPENSABILE, oggi è in super sconto

Girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: il famoso caricatore MagSafe Duo di Apple, perfetto per caricare in simultanea uno smartwatch dell’azienda e un iPhone, è oggi in sconto su Amazon al prezzo sensazionale di 133,99€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire; se viaggiate spesso, lui sarà il vostro companion ideale.

Apple MagSafe Duo: il caricatore due-in-uno da acquistare

Il caricabatterie Apple MagSafe Duo si presenta con un design pulito e minimalista, tipico di Apple. È costruito con materiali di alta qualità che gli conferiscono un aspetto premium. La sua caratteristica più evidente è la capacità di piegarsi a metà, rendendolo facilmente trasportabile in viaggio.

La tecnologia MagSafe è il cuore di questo gadget: dispone di una serie di magneti interni che assicurano una connessione sicura tra il charger e il dispositivo. Basta avvicinare l’iPhone o gli AirPods Pro compatibili e il magnete farà il resto, allineando perfettamente il terminale sulla base di ricarica. Può essere utilizzato per ricaricare vari dispositivi Apple e assicura una ricarica veloce e sicura per tutti i modelli di iPhone compatibili con la tecnologia MagSafe. Non di meno, il supporto pieghevole offre uno stand perfetto per utilizzare la funzione “Nightstand Mode” mentre Apple Watch si ricarica. Volendo, questo caricatore può anche ricaricare gli AirPods compatibili con la ricarica wireless.

Il MagSafe Duo è stato progettato per garantire un’efficienza energetica ottimale. Monitora costantemente il dispositivo connesso per fornire la giusta quantità di energia e interrompe la ricarica una volta che il device è completamente carico; ciò riduce anche gli sprechi di energia. Non mancano le protezioni integrate contro surriscaldamento, la sovratensione e la sovracorrente per garantire la sicurezza dei terminali durante la ricarica. Con un prezzo di soli 133,99€, questo alimentatore speciale è da avere, soprattutto se siete spesso in viaggio.

