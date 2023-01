Apple MagSafe Battery Pack in offerta su Amazon: risparmi 20 euro

Uno degli accessori più amati dai possessori di iPhone è ora disponibile su Amazon con un interessante sconto. L’Apple MagSafe Battery Pack è in offerta infatti con un risparmio di 20 euro sul prezzo di listino: con disponibilità immediata e spedizione Prime potresti riceverlo a casa già nella giornata di domani.

Apple MagSafe Battery Pack: l’accessorio indispensabile per chi possiede un iPhone

Il MagSafe Battery Pack si applica direttamente sulla parte posteriore del tuo iPhone, dal modello 12 in poi, e ti permette di ottenere subito una ricarica immediata o un mantenimento della batteria nel caso tu lo stia utilizzando.

Puoi ottenere una ricarica ancora più veloce sfruttando un alimentatore da 27W o superiore, come quelli in dotazione con i MacBook. Inoltre, collegando un cavo Lightning potrai usarlo anche come caricabatterie wireless e avere fino a 15W di potenza.

Un prodotto eccellente dalla indubbia utilità se possiedi un iPhone da 12 in poi: adesso su Amazon puoi pagarlo soltanto 99 euro con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino. Non fartelo scappare.

