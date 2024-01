Apple Magic Mouse: l'accessorio INDISPENSABILE per il tuo Mac

Se sei alla ricerca del miglior prodotto per il tuo Mac, non cercare oltre, abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze. Il Magic Mouse di Apple è qui per trasformare il modo in cui interagisci con il tuo device e pensa che lo pagherai pochissimo. Ha un prezzo speciale di soli 65,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse, quindi non lasciartelo sfuggire. A questa cifra è davvero un best buy, anche perché è in super sconto con consegna celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, presso il tuo domicilio o un luogo da te designato. Cosa aspetti? Fallo tuo adesso e sappi che godrai anche della garanzia di Apple per un anno e di Amazon per ben due anni.

Apple Magic Mouse: ecco perché devi comprarlo

Il Magic Mouse è un esempio di design elegante e funzionale; con la sua forma sottile e il profilo basso questo non solo è un complemento perfetto per il tuo desktop, ma è anche incredibilmente comodo da utilizzare. Dispone di una superficie multi-touch sensibile e ti offre un controllo intuitivo che ti permette di navigare senza sforzo tra le applicazioni e le pagine web.

Una delle caratteristiche distintive del terminale è la sua tecnologia multi-touch avanzata. Sarai in grado di eseguire gesti come lo scorrimento, il pizzico e lo sfioramento per controllare il tuo computer in modi innovativi. In più, dimentica i fastidi dei cavi: il mouse si collega al tuo dispositivo tramite la tecnologia Bluetooth, così avrai una connettività wireless affidabile e senza intoppi.

Niente più preoccupazioni per le pile esauste. Il Magic Mouse è dotato di una batteria ricaricabile integrata che offre una lunga durata e può essere facilmente ricaricato con il cavo Lightning incluso. Con una ricarica veloce, sarà sempre pronto per l’uso quando ne avrai bisogno. È progettato per funzionare in modo ottimale con i dispositivi Apple, ma è compatibile anche con altri computer dotati di Bluetooth. Con il prezzo speciale di 65,99€ su Amazon, è il miglior accessorio che tu possa comprare per il tuo Mac.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.