Apple Magic Keyboard: la miglior tastiera per Mac, oggi costa meno di 77€

Se avete un nuovo Mac mini o un portatile di Apple, vogliamo consigliarvi la Magic Keyboard; si tratta di un accessorio essenziale per chiunque abbia un dispositivo della mela e voglia un’esperienza di digitazione superiore. Su Amazon la pagherete solo 76,99€, spese di spedizione incluse.

Apple Magic Keyboard: la tastiera per chi ha un Mac

La Magic Keyboard è dotata di un design elegante e sottile che si integra perfettamente con il vostro set-up Apple. Realizzata con materiali di alta qualità, è resistente e leggera allo stesso tempo. La sua linea pulita e minimalista si adatta a qualsiasi ambiente. Il profilo basso dei tasti offre una sensazione di digitazione confortevole e silenziosa.

Sfrutta la tecnologia Bluetooth per una connessione senza fili affidabile e semplice. Basta accoppiarla con il vostro dispositivo di Apple e sarete pronti a digitare. La connessione wireless vi offrirà la libertà di posizionare la tastiera in modo comodo e senza limitazioni di spazio. Inoltre, è dotata di una batteria interna ricaricabile che offre un’autonomia eccezionale e si ricarica via Lightning.

Ci sono anche i tasti speciali che offrono un facile accesso alle funzioni specifiche del tuo dispositivo Apple, come il controllo del volume, la regolazione della luminosità e molto altro ancora. Non manca il comodo Touch ID integrato per un rapido accesso sicuro al vostro computer.

La Apple Magic Keyboard è compatibile con una vasta gamma di dispositivi Apple, tra cui Mac, iPad e iPhone. Potrete passare facilmente da un dispositivo all’altro senza dover cambiare periferica. Con un prezzo di soli 76,99€, questo accessorio di Apple è un super best buy. La consegna sarà celere e immediata e avrete diritto al reso gratuito in caso di guasti hardware. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

