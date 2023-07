Apple Magic Keyboard: la miglior tastiera per il tuo Mac ad un prezzo speciale

Oggi vogliamo consigliarti la miglior tastiera che si possa comprare per chi possiede un computer di casa Apple; sopratutto se hai un fisso tipo un Mac Studio o un Mac mini, questo accessorio potrebbe veramente svoltare la tua produttività. Costa solo 106,99€ su Amazon e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo dell’articolo. Stiamo parlando, ovviamente, della Magic Keyboard. Non lasciartela sfuggire perché a questo prezzo è veramente un best buy.

Apple Magic Keyboard: la tastiera che non può mancare

La Magic Keyboard di Apple presenta un design sottile ed elegante che si abbina perfettamente all’estetica dei prodotti Apple. Con un involucro in alluminio di alta qualità, la tastiera è solida e resistente, garantendo una durata nel tempo. I tasti offrono un’esperienza di digitazione confortevole, con un feedback tattile responsivo e silenzioso. Si collega senza fili al tuo Mac tramite Bluetooth, fornendoti così una connessione affidabile e stabile. La configurazione è semplice e intuitiva, basta accoppiarla con il tuo computer Apple e sei pronto per iniziare a digitare. Inoltre, la tastiera è dotata di una batteria ricaricabile integrata che offre un’autonomia eccezionale. Con una singola carica, puoi utilizzare la Magic Keyboard per diverse settimane; si ricarica con la pota Lightning. Non di meno, citiamo il peso super contenuto dell’accessorio: è una piuma.

Uno dei punti salienti è il Touch ID, un sensore di impronte digitali integrato nel tastierino numerico. Questa funzionalità consente di sbloccare il Mac, autorizzare gli acquisti e accedere alle password in modo rapido e sicuro. La Magic Keyboard è progettata specificamente per funzionare in sinergia con macOS. Le scorciatoie da tastiera integrate e le funzionalità di navigazione facilitano l’utilizzo del tuo computer fisso o laptop che sia. Da questa tastiera infatti, sarai in grado di controllare la luminosità dello schermo, il volume del device, accedere alle funzioni di ricerca e molto altro ancora direttamente dalla tastiera. A soli 106,99€ non può mancare sulla vostra scrivania; è un best buy per chi ha un Mac mini o un Mac Studio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.